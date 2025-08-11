Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:08

Зеленский рассказал о своей просьбе к Моди

Зеленский призвал Моди отказаться от закупок российской нефти

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призывал его отказаться от закупок российской нефти. Официально Нью-Дели отказался прекращать закупки энергоносителей из РФ, из-за чего президент США Дональд Трамп ввел в отношении республики дополнительные тарифы.

Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение [конфликта]. Важно, чтобы каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы, — написал Зеленский.

Ранее Белый дом объявил о подписании президентского указа, устанавливающего дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары. Эта мера, как пояснили в администрации США, является ответом на закупки Индией российской нефти. Новые пошлины вступят в силу через три недели после публикации документа.

Позже Bloomberg сообщил, что американские потребители становятся основными плательщиками, компенсирующими последствия торговых пошлин, введенных администрацией Трампа. В материале сказано, что на текущий момент бизнес США несет 64% связанных с тарифами издержек, однако эта нагрузка постепенно перекладывается на плечи рядовых покупателей.

Украина
Индия
Россия
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
