Зеленский раскрыл судьбу закона о мобилизации женщин Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин. Украинский лидер также добавил, что, скорее всего, утвердит понижение призывного возраста до 25 лет. Трансляция мероприятия с участием Зеленского идет на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Закон о мобилизации женщин не подпишу <...> Что касается 25-летних — если будет аргументировано, а сегодня вижу, что это необходимо, с этим соглашусь, — сказал Зеленский.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев не сможет отказаться от принудительной мобилизации, поскольку ситуация в зоне боевых действий требует поддержания численности личного состава армии. По его словам, текущий рекрутинг не способен покрыть потребности ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в свою очередь предложил Зеленскому мобилизовать около 450 тысяч человек. Однако в ответ украинский президент попросил военачальника предоставить аргументы в пользу такого решения. Как отметил Зеленский, если на службу действительно необходимо призвать такое количество бойцов, то нужно определиться с теми, кто не будет подпадать под мобилизацию.