Зеленский сообщил о предложении Залужного мобилизовать 450 тысяч украинцев

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил ему мобилизовать еще около 450 тысяч украинцев. В ответ глава государства попросил военачальника представить аргументы в пользу такого решения.

Залужный предложил мобилизовать около 450 тысяч человек, но я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное, требуется конкретика, — сказал Зеленский.

По его словам, если так важно призвать на службу именно такое количество украинцев, то необходимо определиться с теми, кто не должен подпадать под мобилизацию. Президент Украины отметил, что это тонкий вопрос и нужно справедливое решение.

Дополнительная мобилизация обойдется Киеву в 500 млрд гривен, добавил Зеленский. Он уточнил, что еще нет конкретики по параметрам ротации и отпускам для военных.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что власти страны не могут отказаться от принудительной мобилизации. Он объяснил это ситуацией на фронте, которая требует поддержания численности войск.