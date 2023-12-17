Буданов заявил, что на Украине продолжится насильная мобилизация

Фото: ГУР Украины

Кирилл Буданов

Киев не может отказаться от принудительной мобилизации, поскольку ситуация на фронте требует поддержания численности личного состава, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на дискуссионной панели «2024: вызовы и перспективы». По его словам, которые приводит «Страна.ua», текущий рекрутинг не способен покрыть потребности армии.

От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. <...> У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно, — сказал Буданов.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ранее сообщил, что в Киевской области появятся специальные мобильные блокпосты для проверки документов. По его словам, там сотрудники военкоматов будут вручать украинцам повестки.

До этого стало известно, что повестку получил настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде. Священник обратился к адвокатам, которые посчитали происходящее провокацией. Военкор Юрий Котенок уверен, что протоиерея Дмитрия Сидора из украинского Ужгорода решили мобилизовать, чтобы развалить последний приход УПЦ в городе. По словам корреспондента, на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддерживать мобилизацию священнослужителей.