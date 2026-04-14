14 апреля 2026 в 12:09

Зеленский прибудет в Германию на встречу с Мерцем

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает издание T-online со ссылкой на представителя кабмина ФРГ. По информации источника, визит Зеленского в Берлин запланирован в рамках межправительственных консультаций.

Собеседник журналистов уточнил, что темы предстоящих обсуждений на данный момент не раскрываются. В материале издания также отмечается, что полиция Берлина уже развернула 50 служебных автомобилей, которые охраняют территорию вокруг офиса канцлера Германии.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше 10 требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал.

Прежде член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе Украины следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

