Зеленский назвал мировым приоритетом безопасность в Чёрном море

Приоритетом для мирового сообщества должна стать безопасность в Черноморском регионе. Об этом в ходе рабочего визита в Грузию заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит президентская пресс-служба.

По словам Зеленского, в настоящее время значительное внимание уделяется развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе.

Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», — приводит пресс-служба слова главы украинского государства.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина делает всё возможное для возвращения Крыма под контроль Киева. Для этого, в частности, запущена «Крымская платформа». Саммит запланирован на 23 августа. Присоединиться к мероприятию предложили США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по итогам всенародного референдума после государственного переворота на Украине. Киев не признал результаты народного волеизъявления и считает Крым временно оккупированной территорией.

Ранее украинский генерал высмеял слова Зеленского о статье Путина.