Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может быть распущена в ближайшее время. Офис президента страны Владимира Зеленского уже подготовил соответствующее представление Верховной раде.
Формальным поводом для роспуска ЦИК станет ситуация, которая сложилась в 198-м избирательном округе. Там, согласно протоколу, победу одержал самовыдвиженец Сергей Рудик. Однако решение ЦИК обжаловала в Верховном суде кандидат от «Слуги народа» Наталья Дьяченко. В результате Рудик так и не принял присягу депутата.
По данным портала «
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать. Он подчеркнул, что уважает каждое СМИ, в том числе NewsOne.