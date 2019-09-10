https://static.news.ru/photo/d3a5083c-d3fb-11e9-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergiy Starostenko/XinHua/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может быть распущена в ближайшее время. Офис президента страны Владимира Зеленского уже подготовил соответствующее представление Верховной раде.

Формальным поводом для роспуска ЦИК станет ситуация, которая сложилась в 198-м избирательном округе. Там, согласно протоколу, победу одержал самовыдвиженец Сергей Рудик. Однако решение ЦИК обжаловала в Верховном суде кандидат от «Слуги народа» Наталья Дьяченко. В результате Рудик так и не принял присягу депутата.

По данным портала « Украина.ру », настоящей причиной решения Зеленского является тот факт, что комиссия находится под контролем экс-президента страны Петра Порошенко.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать. Он подчеркнул, что уважает каждое СМИ, в том числе NewsOne.