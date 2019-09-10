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Режиссёр Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках».

По его словам, пока такой возможности нет, передаёт «112 Украина». Касаемо Крыма — вернусь туда только на танках, но пока не можем, — подчеркнул он. Он отметил, что будет жить...