Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать.
Он подчеркнул, что уважает каждое СМИ, в том числе NewsOne, передаёт «
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете, — подчеркнул политик.
Глава государства добавил, что не имеет полномочий и прав на прекращение работы телеканалов.
Ранее News.ru писал о том, что украинский телеканал NewsOne отреагировал на попытку отозвать у него лицензию на вещание через суд, предпринятую Нацсоветом. Канал назвал решение регулятора наступлением на свободу слова на Украине и внедрением цензуры.