https://static.news.ru/photo/da67d02a-cfe4-11e9-8afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский телеканал NewsOne отреагировал на попытку отозвать у него лицензию на вещание через суд, предпринятую Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Канал назвал решение регулятора наступлением на свободу слова на Украине и внедрением цензуры.

Соответствующее заявление NewsOne разместил на своём сайте . Телевещатель утверждает, что украинские СМИ продолжают работать под давлением, несмотря на смену власти.

Решение Национального совета фактически открывает дорогу для прекращения вещания одного из самых рейтинговых новостных телеканалов Украины, — гласит заявление.

NewsOne считает, что Нацсовет прибегнул к грубому давлению на собственных членов, чтобы убедить их уничтожить независимое СМИ. Также, по мнению канала, регулятор принял своё решение вопреки действующим нормам права.

Вероятно, получить индульгенцию за старые грехи от новой власти важнее, чем придерживаться демократических принципов и отстаивать идеалы правового государства, — резюмируется в заявлении NewsOne.

Ранее, как сообщал News.ru, члены Нацсовета Украины единогласно проголосовали за обращение в суд с просьбой аннулировать лицензию на вещание NewsOne за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды или ненависти.