Зеленский готов править вечно: что означает его заявление о втором сроке Президент Украины не прочь избраться на второй срок. И это никого не удивляет

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Pres

В интервью иностранным журналистам Владимир Зеленский поделился своими стратегическими планами: готов идти на второй президентский срок, если выборы все-таки состоятся в 2024 году. Понятно, что никто уже не напоминает ему о том, что в 2019 году, впервые идя на выборы главы Украины, Владимир Александрович публично клялся, что этот его мандат останется единственным. Как говорится, обстоятельства изменились.

По просьбе американского сенатора

Американский сенатор Линдси Грэм, призывавший к нейтрализации Владимира Путина и считающий, что гибель русских является «удачным вложением денег», часто бывает в Киеве. Во время своего последнего визита он жестко высказался за то, чтобы на Украине при любых обстоятельствах до лета прошли бы выборы и президента, и Верховной рады. Причем, идя навстречу пожеланию Зеленского, сенатор призывал союзников поддержать украинскую демократию путем выделения необходимых средств. Сам Зеленский оценил защиту демократических идеалов в $5 млрд.

Между тем еще недавно Зеленский не только не собирался идти на выборы, но и заявлял, что в условиях военного времени их невозможно провести. Украинский президент даже продлил военное положение до 15 ноября, что прямо говорило — он не собирается устраивать выборы. Военное положение в теории можно продлевать до бесконечности, апеллируя к тем обстоятельствам, что значительная часть активного электората находится в окопах. А бойцам не до голосований.

Но не тут-то было. У Байдена сейчас большие трудности с продавливанием через конгресс новых ассигнований для поддержки Украины. А если еще в конституционные сроки не пройдут выборы всех уровней, то власть украинского президента в глазах американской общественности может показаться нелегитимной. И тогда все попытки насытить Украину еще большим количеством смертоносной продукции за счет американских налогоплательщиков могут оказаться невыполнимой миссией.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Зеленский на ринге с Кличко

Нельзя сказать, что Зеленский совсем уж игнорировал перспективы перевыборов. За последние месяцы он окончательно зачистил электоральное поле, дал команду отцеплять погрязшую в коррупции его бывшую партию «Слуга народа» и формировать блок его имени. Пока личный рейтинг еще сохраняет приемлемый уровень.

Единственная личная проблема Зеленского — это киевский мэр, известный оратор и златоуст Виталий Кличко. Не раз Зеленский пытался оттеснить его на второй план, а то и просто выкинуть в политические маргиналы. Но сначала экс-боксеру покровительствовала лично фрау Меркель, а теперь он нашел поддержку и за океаном.

Во всяком случае украинские паблики поведали не так давно, что посольство США запретило любые провокации против персоны Кличко. А потому на него не удалось повесить вину за неподготовленные в столице бомбоубежища. Так что тяжеловес оставлен явно на роль фактора, сдерживающего излишние амбиции Зеленского. И на Украине незаменимых нет.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Виталий Кличко

Президент бесконечной битвы

Но сам Зеленский осознает, что он может переизбраться только при условии продолжения боевых действий, нагнетания военной истерии и проведения языческих ритуалов. И мифических обещаний скорых «перемог». Любое урегулирование конфликта обратится против него и всей выстроенной им конструкции. Если придет мир, то с большой долей вероятности вскроются многие коррупционные схемы на самом высоком уровне. И после этого судьба Зеленского окажется крайне печальной. Достаточно озвучить реальную цифру потерь на фронте, которых можно было бы избежать, если бы еще в Стамбуле пришли к формуле урегулирования.

Выходит, перспектива проведения выборов на Украине несовместима с любыми вариантами не только урегулирования конфликта, но даже начала переговоров по такому поводу. А значит, в какой-то момент «коллективный Запад» может просто избавиться от излишне токсичного президента, повесив на него даже взрыв «Северных потоков». И после этого можно будет провести выборы с чистого листа и с чистыми кандидатами.

Так что выбор у Зеленского небогатый. А главное — от него не зависящий.