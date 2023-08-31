Столтенберг обратился к странам НАТО с необычной просьбой по Украине Столтенберг призвал страны НАТО хвалить контрнаступление ВСУ

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Йенс Столтенберг

Среди членов Североатлантического альянса существуют разногласия относительно ситуации вокруг контрнаступления ВСУ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN. На этом фоне он обратился к западным правительствам с просьбой хвалить и больше доверять Киеву.

Это сложные бои, легкого пути к победе для украинцев нет — но они продвигаются, — сказал Столтенберг.

По его словам, опыт боевых действий показал, что Вооруженные силы Украины «превзошли ожидания», однако сейчас вынуждены продвигаться через минные поля и укрепрайоны ВС РФ.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский боится остаться без западной поддержки. Дело в том, что в странах Европы и США приближаются выборы, и новые власти могут пересмотреть свою позицию по поставкам оружия. В таких условиях Зеленский вынужден любыми способами форсировать процесс передачи истребителей F-16.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс также предположил, что администрация президента США Джо Байдена как раз старается затянуть боевые действия до выборов 2024 года. В Вашингтоне понимают, что у ВСУ нет шансов, однако их поражение сейчас заметно снизит шансы Байдена на переизбрание.