Экс-советник ЦРУ заявил о затягивании Байденом конфликта на Украине Экс-советник ЦРУ: Байден бросит Украину после президентских выборов

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Из-за отсутствия шансов на победу Киева команда президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, передает The Daily Reckoning. После этого Байден бросит Украину.

У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года, — считает Рикардс.

По мнению эксперта, Россия побеждает в конфликте. При этом он назвал чудо-оружием системы РСЗО HIMARS, Patriot, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о слабости Украины и могут привести к преждевременной смерти ее лидера Владимира Зеленского. По его словам, атаки ВСУ на Москву — это акт отчаяния, вызванный поражениями украинской армии в рамках обещанного Киевом контрнаступления.