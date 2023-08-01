Бывший аналитик ЦРУ предрек Зеленскому преждевременную смерть Бывший аналитик ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе ранней смерти из-за терактов в России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Террористические акты на территории России свидетельствуют о слабости Украины и могут привести к преждевременной смерти ее лидера Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью авторам YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, атаки ВСУ на Москву — это акт отчаяния, вызванный поражениями украинской армии в рамках обещанного Киевом контрнаступления.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один, — утверждает Джонсон.

В ходе интервью бывший аналитик напомнил, что почти 90% боевых машин, переданных Украине США, были уничтожены в ходе атак на российские позиции. По его мнению, Киев ничего не может противопоставить армии РФ, поэтому он наносит удары по гражданским объектам.

Они <...> продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы. А Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно, — подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил информацию о новой атаке украинских дронов на российскую столицу. По его словам, несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны. Однако одному БПЛА все же удалось долететь до башни в «Москва-Сити». В результате атаки был поврежден фасад на уровне 21 этажа.