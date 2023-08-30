NYT: западная демократия может оставить Зеленского без F-16

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден любыми способами форсировать процесс передачи истребителей F-16, сообщает The New York Times. Такую спешку в издании объяснили страхом, так как грядущие демократические процессы в США и странах Европы могут поставить крест на военной поддержке Киева.

Украина настаивает на поставках истребителей, ощущая тиканье политических часов. Зеленский, похоже, стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и Соединенных Штатах, ведь их итоги могут изменить позицию правительств, которые обещали самолеты, — рассказали журналисты.

В издании отметили, что позиция США в сложившейся ситуации вызывает наибольшие опасения. Так, администрация Джо Байдена до сих пор не предоставила Киеву ни одного истребителя из американского авиапарка. При этом республиканцы все активнее критикуют программу поддержки Украины, которая подразумевает отправку десятков миллиардов долларов из бюджета.