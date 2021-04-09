«Здесь решается судьба страны»: Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

https://static.news.ru/photo/2cd34c14-9955-11eb-9c2c-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как посетил линию соприкосновения войск в Донбассе. Он заявил, что хочет мира на этой территории.

Он считает, что на эту территорию должны приезжать люди с властью.

Здесь решается судьба страны. И даже самым сильным нужна поддержка. Бойцы должны знать и слышать, что их служба — это утверждение независимости и мира миллионов украинцев, — написал он в Facebook.

Политик отметил, что в высоких кабинетах будет некому работать, если никто не защитит границы государства.

Посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше всего пострадали. Вот те точки обострения, которые снова накрыл Донбасс. Здесь хочется мира, но с другой стороны оружие не сложено, — подчеркнул он.

По его словам, военнослужащие рассказали ему о своей службе. Разговор шёл под звуки выстрелов, которые стали для них «опасной рутиной».

После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия, — добавил глава государства.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила , что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.