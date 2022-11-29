Запускавший дроны в Норвегии россиянин Якунин не признал вину

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Андрей Якунин

Предприниматель из России Андрей Якунин, который обвиняется в запуске беспилотников на острове Шпицберген, не признал вину в суде города Тромсё, сообщает телерадиокомпания NRK. Государственный обвинитель Кристин Рёне заявила, что считает использование беспилотника нарушением санкций Норвегии против России.

Как мне видится, я не сделал ничего плохого, — заявил в ответ Якунин.

Защитник Якунина Бернт Хейберг отметил, что беспилотник не подпадает под действие санкционного законодательства, поскольку не подлежит регистрации. Он также считает, что прокуратура не может толковать закон о санкциях так, чтобы он распространялся на всех россиян.

Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.