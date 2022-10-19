В Норвегии задержали россиянина за съемку с беспилотника на Шпицбергене

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Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, сообщила телекомпания TV2. Выводы о степени его виновности будут сделаны после проверки конфискованных у него записей с беспилотников.

Во вторник 47-летний гражданин России был заключен под стражу на две недели в окружном суде провинции Финнмарк. Согласно постановлению, ему предъявлено обвинение в управлении беспилотником с июля по середину октября на Шпицбергене, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что у мужчины есть британское гражданство. По сообщениям норвежских СМИ, из-за недавних инцидентов с беспилотниками также были закрыты два норвежских аэропорта — в Бергене и Фёрде.

Ранее суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину из России под арест. Россияне были задержаны 11 октября из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено. При задержанных было найдено большое количество фотооборудования и «относительно обширный фотоматериал». По данным расследования, россияне проехали в Норвегию через Финляндию и в ходе допроса сообщили, что являются туристами.

До этого полиция Норвегии задержала гражданина России с беспилотником в аэропорту Тромсё. По информации СМИ, при мужчине было большое количество фототехники, беспилотник и несколько карт памяти. 51-летнего россиянина обвиняют в управлении дроном на территории Норвегии. Задержанный объяснил, что находится в командировке, а фотографии делал в личных целях.

По словам представителя полицейского округа Тромсё Джейкоба Берга, правоохранительные органы нашли в картах памяти изображения из аэропорта в Киркенесе, в том числе военного вертолета. Берг также рассказал, что к делу привлечена полиция безопасности. Он добавил, что россиянам не запрещено снимать видео и фотографировать в аэропортах, но после начала спецоперации России на Украине многие страны, включая Норвегию, запретили гражданам РФ «летать над страной на самолетах и беспилотниках».