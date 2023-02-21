Заместителя мэра Днепра могут оштрафовать за использование русского языка

Фото: Служба безопасности Украины

Заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко могут оштрафовать за использование русского языка, передает издание «Страна.ua». Против него возбудили дело «по административному правонарушению в связи с обслуживанием потребителей негосударственным языком».

Как я уже понял, кто-то пожаловался, что я говорю с гражданами на улице на русском. У меня простой принцип: если ко мне обращаются на украинском — отвечаю по-украински, если на русском — отвечаю так же, — сказал Лысенко.

Сам заммэра сообщил, что в ближайшее время начнет подготовку к суду.

Повторю все пять языков, которые знаю, чтобы у языкового омбдусмена был выбор — хороший украинский, русский, английский, средний немецкий, ниже среднего французский и поверхностно — португальский, — иронизирует чиновник.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал ненависть к русскому языку психическим отклонением. Он отметил, что возложение коллективной вины на носителей какой-либо культуры также является показателем проблем с психикой. Помимо этого, Арестович указал, что «наличие хотя бы одного носителя» русского языка, благосклонно настроенного к Украине и ее культуре, автоматически отвергает связь «между использованием русского языка и агрессивностью». По его словам, таких носителей миллионы.