Захарова рассказала об очередном шаге Молдавии к экономическому коллапсу Захарова назвала путем к коллапсу отказ Молдавии от ограничений на экспорт украинского зерна

Отказ Молдавии от ограничений Евросоюза на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины является очередным проектом Запада, который ведет страну к коллапсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает «ПолитЭксперт», дипломат отметила в своем Telegram-канале, что после отказа от ограничений ЕС цены на зерно в Молдавии упали ниже себестоимости.

Нынешние власти в Кишиневе, обладающие румынскими паспортами, шаг за шагом разрушают Молдавию. Молдаване в заложниках у творящего вакханалию режима. Очередной проект Запада ведет к очередному коллапсу, — подчеркнула Захарова.

Как поясняет издание, власти Молдавии приняли решение отказаться от ограничений Евросоюза на экспорт украинского зерна на фоне угроз Киева ввести эмбарго на весь экспорт молдавской продукции. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что его страна должна «учиться жить с этой ситуацией».

Ранее сообщалось, что Молдавия значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, в том числе благодаря реэкспорту украинского продовольствия, которое закупается по низким ценам, а затем вывозится в Европу как произведенное в Молдавии. Этот процесс приводит к банкротству молдавских фермеров.

Между тем, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов запретить импорт любой продукции из Молдавии в том случае, если правительство этой страны наложит ограничения на импорт зерновых из Украины.