Украина может запретить импорт любой продукции из Молдавии Замминистра развития экономики: Киев готов запретить импорт любой продукции из Молдавии

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Власти Украины готовы запретить импорт любой продукции из Молдавии в том случае, если правительство этой страны наложит ограничения на импорт зерновых из Украины. Такое заявление изданию «Европейская правда» сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Он подчеркнул, что введение подобного запрета Киевом согласовано и запущено в подготовку.

Мы сообщили в Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы, — сказал Качка.

О планах по ограничению импорта зерновых из Украины в пятницу, 5 мая, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля. Таким образом Кишинев намерен последовать примеру ряда восточноевропейских государств.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что России следует отказаться от продления зерновой сделки, однако сделать это необходимо после президентских выборов в Турции, которые пройдут 15 мая. Он предложил «послать Украину и Запад» в этом вопросе. Аналитик также заявил, что объекты инфраструктуры Одесского порта вписываются в критерии законной цели для ударов российской армии.