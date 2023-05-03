Военный эксперт предложил РФ необычный вариант продления зерновой сделки Военный эксперт Коротченко предложил России потянуть переговоры по зерновой сделке до выборов в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России следует отказаться от продления зерновой сделки, однако сделать это необходимо после президентских выборов в Турции, которые пройдут 15 мая, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В беседе с ИА SM.News он предложил «послать Украину и Запад» в этом вопросе.

Аналитик также заявил, что объекты инфраструктуры Одесского порта вписываются в критерии законной цели для ударов Российской армии.

Россия должна выйти из пресловутой зерновой сделки. Объекты портовой инфраструктуры Одессы — это законная цель для ударов ВС РФ. Протянуть переговоры до 15 мая — а дальше послать Украину и Запад, — высказал мнение Коротченко.

Издание напоминает, что в настоящее время российские банки лишены возможности осуществлять транзакции по зерновой сделке, поэтому, несмотря на заявления заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака о поиске решений этого вопроса, Россия не видит выгод своего дальнейшего участия в сделке.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар анонсировал проведение 5 мая в Стамбуле трехсторонней российско-украинско-турецкой встречи по зерновой сделке. В российском МИД заявили, что вопрос по дате переговоров пока не согласован.