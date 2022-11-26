Welt: бизнес-модель ФРГ находится в стрессе из-за энергокризиса

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Немецкие предприниматели и экономисты предупредили, что в условиях захлестнувшего страну энергетического кризиса бизнес-модель страны испытывает огромные трудности, пишет Welt. По информации газеты, многие компании рассматривают варианты переноса своих предприятий и производственных мощностей в другие страны из-за высоких цен на энергоресурсы.

Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по экономике Германии и ложатся тяжелым бременем на наши компании по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс, — заявила гендиректор Германского промышленного союза (BDI) Таня Геннер.

По словам спикера, на текущий момент каждая четвертая немецкая фирма думает о передислокации производства за границу.

Глава Ассоциации химической промышленности Вольфганг Гроссе Энтруп сообщил о том, что энергокризис бьет и по химическому блоку страны. При этом собеседник газеты опасается, что государство не станет помогать бизнесменам, работающим в химической отрасли.

Высокие цены на энергоносители выбивают нас из колеи. <...> Без действующего ценового тормоза правительство бессмысленно соглашается на деиндустриализацию. Это может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса, — сообщил Энтруп.

Глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер в свою очередь призвал немцев к большей раскованности в предпринимательском блоке страны. С его слов, Германия в первую очередь должна быть связана с бизнесом, а не с политикой.

Германия должна быть развязана, а не связана политикой. В противном случае ФРГ безудержно движется к опасному поворотному моменту, — заключил Дульгер.

Ранее стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия предприятий в Европе и переноса производства за ее пределы в случае длительных перебоев с поставками газа. Под угрозой окажутся крупные фабрики в Германии, Чехии и Словакии, а также энергетическая инфраструктура компании на юге Европы.