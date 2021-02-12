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Выявленный в Польше у норок COVID-19 может передаваться человеку и наоборот, передаёт Министерство сельского хозяйства и развития села республики. Соответствующие исследования провели эксперты Государственного ветеринарного института в Пулавах. Учёные секвенировали геном SARS-CoV-2, штаммы, изолированные из первого случая заражения данной инфекцией пушного зверька в стране.

Кроме того, вирусологи не выявили ни одной мутации белка S отростков SARS-CoV-2, описываемых в разновидности SARS-CoV-2, выявленных у норок в Дании. Кроме того, специалисты не обнаружили генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов заболевания, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Накануне правительство Дании приняло решение выкопать 4 млн норок, убитых и похороненных после обнаружения у них мутировавшего коронавируса. После эксгумации их тушки планируется сжечь, писал NEWS.ru. Зверей похоронили на военном полигоне на западе страны, однако в результате образования газов при их разложении останки норок стали подниматься на поверхность. Местные жители опасаются, что это может привести к заражению питьевой воды и озера, находящегося в 200 метрах от полигона. Мероприятия запланированы на май 2021 года.