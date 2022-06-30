Высказывание Лукашенко назвали размахиванием «чужой ядерной дубиной» Политолог Асафов назвал высказывание Лукашенко размахиванием «чужой ядерной дубиной»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru рассказал, зачем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Западу «ядерной дубиной» и почему требует переоборудовать белорусские ВВС под возможность нести ядерные боеприпасы. Также эксперт отметил, что Александр Григорьевич мастерски умеет создавать инфоповоды.

Лукашенко сейчас очевидно необходимо повышение неких личных, политических ставок. Он очень хорошо создает инфоповоды, одновременно намекая и посылая сигналы о существовании некоторых обстоятельств, которые могут привести к не очень хорошим последствиям. Отсюда же и заявления о том, что Россия должна переоборудовать ВВС Белоруссии под возможность нести ядерные боеприпасы. А так, конечно, все это выглядит как размахивание «ядерной дубиной», причем чужой, — заявил Асафов.

Ранее Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия. По его словам, у Белоруссии нет складов ядерных боеприпасов, которые бы располагались в России.