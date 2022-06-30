Лукашенко прокомментировал военную активность НАТО вблизи Белоруссии Лукашенко: Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО

Фото: Tara Fajardo Arteaga/U.S. Army

Минск и Москва еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, которые приводит БелТА, у Белоруссии нет складов ядерных боеприпасов, которые бы располагались в России.

[Военные самолеты с Запада] же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет, — заявил Лукашенко.

25 июня президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», отметив, что Москва обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ. В свою очередь лидеры «Большой семерки» выразили обеспокоенность в отношении планов России и риторики российских властей, связанной с намеками на возможность применении ядерного оружия.