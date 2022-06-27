«Проявите сдержанность»: G7 обратилась к России по теме ядерного оружия Лидеры G7 обеспокоились планами РФ по передаче Белоруссии «Искандеров»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры «Большой семерки» (G7) обеспокоились планами России по передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные боеголовки. В «Заявлении о поддержке Украины» представителям Группы семи не понравилась риторика российских властей, связанная с намеками на возможность применении ядерного оружия.

Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность, и мы повторяем, что использование такого оружия будет неприемлемо и повлечет суровые последствия. В этом отношении мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявления России, что она может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд, — сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Путин отметил, что Россия обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ. По его словам, «Искандеры» будут отправлены в ближайшие несколько месяцев.

Также Путин рассказал, что США расположили около 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах — членах НАТО. Он отметил, что 257 европейских самолетов готовы к применению этих снарядов.