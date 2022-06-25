Путин пообещал Белоруссии «Искандеры-М» в ответ на полеты НАТО у границ Путин: Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс «Искандер-М»

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», передает РИА Новости. Путин отметил, что Россия обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ. По его словам, «Искандеры» будут отправлены в ближайшие несколько месяцев.

Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении, — заявил Путин.

Он добавил, что штурмовики Су-25, которые находятся на вооружении Белоруссии, можно «соответствующим образом дооборудовать» на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.

Также Путин рассказал, что США расположили около 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах — членах НАТО. Он отметил, что 257 европейских самолетов готовы к применению этих снарядов.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на территории страны ежедневно фиксируются полеты разведывательной авиации государств — членов НАТО. Он добавил, что цель полетов над Белоруссией — оперативное изучение местности и подготовка летчиков военно-политического блока.