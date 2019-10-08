https://static.news.ru/photo/306a6698-e9dc-11e9-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schmerbeck, M./Arco Images GmbH/Global Look Press

Житель шотландской столицы уснул в такси после вечеринки и проснулся на другом конце страны.

Молодой человек вызвал машину примерно в пять утра, передаёт Daily Mail . Таксист разбудил его примерно в 8:30 и выставил счёт в 400 фунтов (31,8 тысячи рублей). Пассажир вышел из авто и увидел вокруг овец.

Выяснилось, что машина проехала примерно 180 километров до города Керкубри. В результате парню пришлось ехать обратно на общественном транспорте. Он вернулся домой спустя 12 часов после закрытия клуба, хотя прямой путь занял бы 15 минут.

Сейчас мужчина пытается выяснить, что произошло ночью. Он признался, что раньше никогда не слышал о Керкубри.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко после участия в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», прошедшей на площади Независимости в Киеве, решил воспользоваться услугами таксиста, однако в ответ получил отказ.