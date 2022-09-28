Вучич объяснил, почему Сербия не признает итоги референдумов Вучич: Сербия не признает итоги референдумов 23-27 сентября из-за приверженности ООН

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не может признать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, это связано с тем, что Сербия придерживается Устава и резолюций ООН, передает ТАСС.

Сербия не может это признать, не признает. <…> Мы защищаем собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность международно признанных стран. Это вещи, которые для нас имеют решающее значение, — заявил Вучич.

При этом ранее он указал странам — членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. По его словам, территориальная целостность Сербии была нарушена, и Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну. В то же время суверенитет Сербии был подорван без согласия ООН после агрессии в 1999 году. Тогда 19 стран — членов НАТО совершили нападение на Белград, что не помешало некоторым странам признать «так называемое Косово».

О том, что Белград не признает итоги референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил и глава МИД Сербии Никола Селакович. Он отметил, что признание результатов референдумов «противоречит государственным и национальным интересам», а также национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ.