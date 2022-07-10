ВСУ ударили ракетами по городской больнице в Херсоне Городская больница Херсона получила повреждения после ракетного обстрела ВСУ

Фото: Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Украинская армия повредила городскую больницу Херсона в ходе ракетного обстрела города. В Telegram-канале «Херсонский вестник» уточнили, что под удар попала клиническая больница имени Евгения Карабелеша, которая располагается на проспекте Ушакова. По данным СМИ, украинская армия обстреляла жилые районы Херсона из американских РСЗО HIMARS.

В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1, — сказано в сообщении.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Алчевск. Удар был нанесен с направления Артемовска. Всего по Алчевску был запущено четыре ракеты.

До этого стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по городу Ирмино в ЛНР из ракетных комплексов HIMARS. Всего было выпущено две ракеты. Обстрел был совершен из Артемовска.