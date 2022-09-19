ВСУ обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС Глава ВГА Энергодара Волга сообщил об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Береговая линия рядом с Запорожской АЭС подвергается обстрелам украинских военнослужащих, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Энергодар Александр Волга. Он подчеркнул, что снаряды также прилетают на территорию вблизи теплоэлектростанции, которая находится на расстоянии не более 1 км от ЗАЭС.

Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости (от ЗАЭС. — NEWS.ru). Вот буквально пришла информация, что опять ведется обстрел береговой зоны и в близи от ТЭС. Все находится очень близко, атомная станция от тепловой находится в одном километре. Это все единая инфраструктура, — заявил он.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия документа проголосовали Россия и Китай, семь стран воздержались. Совет выразил сожаление в связи с продолжающимся присутствием российских сил на ЗАЭС.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем ни разу не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ. Члены миссии отметили, что страны Запада «протащили» в совете управляющих агентства антироссийское постановление с помощью голосования. По мнению представителей постпредства, МАГАТЭ старается выгородить Киев, которому оказывают поддержку страны Запада.