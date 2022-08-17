ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении большого числа украинских резервистов, вооружения и техники в Херсонской области. Кроме того, российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском и еще более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области.

Уничтожено большое число украинских военнослужащих резерва, вооружения и техники, прибывших на станцию Калининдорф в Херсонской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что связисты Западного военного округа России занимаются ретрансляцией радио «Жизнь» для украинских военных и жителей регионов, находящихся под контролем ВС РФ. В эфире звучат популярная музыка, актуальные новости и призывы сдаться для солдат и офицеров ВСУ. Также Минобороны уточняет, что ВСУ глушат радиосигналы, выслеживают с беспилотников место дислокации связистов и пытаются уничтожить их. В связи с этим специалисты каждые полчаса меняют свое местонахождение.