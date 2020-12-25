ВОЗ: британский штамм COVID-19 обнаружен в восьми странах Европы

https://static.news.ru/photo/d9d9e13a-46cf-11eb-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в восьми странах Европы. В связи с этим необходимо усилить защитные меры. Об этом заявили в Европейском бюро ВОЗ.

Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры, — написал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

Он призвал соблюдать дистанцирование и носить защитные маски, а также усилить бдительность. Клюге считает, что новый штамм коронавируса распространяется среди более молодых возрастных групп.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates #solidarity is key — Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020

Выявленный новый штамм коронавируса в Британии может распространяться быстрее известных разновидностей патогена. Сейчас он доминирует в британской столице. Власти ввели максимальный уровень ограничений не только в Лондоне, но и почти по всей территории юго-востока Англии. Эксперты связывают увеличение числа новых случаев заболевания именно с новым патогеном.

Ранее СМИ сообщили о выявлении британского штамма коронавируса в Японии. Вирус был диагностирован у трёх жителей Токио, которые вернулись из Великобритании, а также у родственника одного из них. После этого генсек правительства Японии Кацунобу Като анонсировал с 24 декабря приостановление въезда иностранных граждан из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря британские медики выявили ещё два новых штамма коронавируса. Они были завезены из ЮАР. Министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок заявил, что граждане страны, вернувшиеся из ЮАР, должны находиться на самоизоляции не менее 10 дней.