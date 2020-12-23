В Британии выявили ещё два новых штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/7e773866-4539-11eb-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании обнаружили ещё два новых штамма коронавируса. По данным министра здравоохранения Соединённого Королевства Мэтта Хэнкока, они завезены из ЮАР.

Мы обнаружили два новых штамма коронавируса в Великобритании. Оба были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто в последние несколько недель приехал из ЮАР, — цитирует Хэнкока BBC.

Он выразил благодарность правительству ЮАР за «научную строгость и открытость» при обнаружении мутации.

Министр также объявил, что жители Великобритании, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут самоизолироваться на 10 дней.

Как писал NEWS.ru, почти вся территория юго-востока Англии из-за нового штамма коронавируса оказалась под максимальным уровнем ограничений. Власти Великобритании вводят новые ограничения с 26 декабря в графствах Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Там устанавливается четвёртый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции. Он предусматривает запрет на работу магазинов (кроме продуктовых), парикмахерских и спортзалов. Рестораны, пивные и кафе были закрыты ранее.

Кроме того, жителям региона рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвёртый уровень распространения инфекции.

19 декабря британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.