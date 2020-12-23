В Англии распространили ограничения почти на всю территорию юго-востока

https://static.news.ru/photo/9cedc25e-4536-11eb-9b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Почти вся территория юго-востока Англии из-за нового штамма коронавируса оказалась под максимальным уровнем ограничений. Об этом заявил министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

Власти Великобритании вводят новые ограничения с 26 декабря в связи с быстрым распространением нового штамма. Ограничения затронут полностью графства Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк, сообщает ТАСС.

В этих графствах устанавливается четвёртый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции. Он предусматривает запрет на работу магазинов (кроме продуктовых), парикмахерских и спортзалов. Рестораны, пивные и кафе были закрыты ранее.

Кроме того, жителям региона рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвёртый уровень распространения инфекции.

19 декабря британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Как писал NEWS.ru, мутировавший вариант коронавируса, который ранее нашли в Великобритании, впервые появился в сентябре, а активное распространение начал в середине ноября.