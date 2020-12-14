Лондон переведут на максимальный уровень коронавирусных ограничений

https://static.news.ru/photo/24440bdc-3e2a-11eb-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Власти Великобритании в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря переведут Лондон на максимальный уровень ограничений.

Об этом на заседании парламента объявил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок, передаёт РИА Новости. 2 декабря, после завершения общенационального локдауна, столицу поместили в категорию городов со средним уровнем ограничений. Практически сразу в Лондоне начал фиксироваться рост числа выявляемых случаев COVID-19. На востоке города сложилась особенно напряжённая ситуация. В районе Гринвич пришлось закрыть школы.

Переход на третий, самый строгий уровень ограничений, означает, что рестораны и кафе Лондона смогут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой. Запрет касается всех помещений и частных садов. Болельщики не смогут посещать спортивные соревнования, прекратятся театральные представления. До шести не живущих вместе людей при условии соблюдения социальной дистанции смогут собираться в парках.

Трёхуровневая система, в отличие от тотального локдауна, не предполагает закрытия непродовольственных магазинов, салонов красоты и фитнес-центров. Во всей Великобритании правила смягчат в период рождественских праздников — с 23 по 27 декабря. В эти дни до трёх семей смогут собраться дома. При этом врачи и эксперты призывают правительство отказаться от праздничных послаблений.

Ранее 90-летняя жительница Великобритании стала первым в мире человеком, сделавшим прививку от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний, передавал NEWS.ru.

За время пандемии в Соединённом Королевстве выявили 1,8 млн случаев COVID-19, более 64 тысяч человек умерли от коронавирусной инфекции или связанных с ней осложнений.