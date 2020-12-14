Лондон переведут на максимальный уровень коронавирусных ограничений

Власти Великобритании в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря переведут Лондон на максимальный уровень ограничений.
Об этом на заседании парламента объявил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок,
Переход на третий, самый строгий уровень ограничений, означает, что рестораны и кафе Лондона смогут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой. Запрет касается всех помещений и частных садов. Болельщики не смогут посещать спортивные соревнования, прекратятся театральные представления. До шести не живущих вместе людей при условии соблюдения социальной дистанции смогут собираться в парках.
Трёхуровневая система, в отличие от тотального локдауна, не предполагает закрытия непродовольственных магазинов, салонов красоты и фитнес-центров. Во всей Великобритании правила смягчат в период рождественских праздников — с 23 по 27 декабря. В эти дни до трёх семей смогут собраться дома. При этом врачи и эксперты призывают правительство отказаться от праздничных послаблений.
Ранее 90-летняя жительница Великобритании стала первым в мире человеком, сделавшим прививку от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний, передавал NEWS.ru.
За время пандемии в Соединённом Королевстве выявили 1,8 млн случаев COVID-19, более 64 тысяч человек умерли от коронавирусной инфекции или связанных с ней осложнений.