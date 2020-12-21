«Британский» штамм коронавируса появился в сентябре

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мутировавший вариант коронавируса, который ранее нашли в Великобритании, впервые появился в сентябре, а активное распространение начал в середине ноября, сообщили в Службе общественного здравоохранения страны.

К такому выводу эксперты пришли после изучения полученной ранее информации, передаёт ТАСС.

Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября. Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, — сообщили в ведомстве.

Именно в конце ноября служба изучала распространение коронавируса в Кенте, где, несмотря на введение общенационального карантина, число новых случаев не снижалось. Также этот вариант COVID-19 быстро распространялся в графстве Эссекс и в Лондоне.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Италии, Болгарии и Ирландии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Франция закрыла движение любого транспорта из Соединённого Королевства и в него. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Германия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.