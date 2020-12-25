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СМИ сообщили о выявлении в Японии британского штамма коронавируса

14:46, 25 декабря 2020 54
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Власти Японии зафиксировали первый случай заражения на территории страны новым штаммом коронавируса. Медики выявили заболевание у трёх жителей, вернувшихся недавно из Великобритании.

Муниципальные власти Токио сообщили о выявлении вируса у трёх человек, вернувшихся в Японию из Великобритании, а также у родственника одного из них, сообщает телеканал NHK. По словам заболевших, по прибытии в Японию тест на коронавирус у них был отрицательным, однако после у них появились симптомы болезни, новые анализы показали положительный результат.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като анонсировал с 24 декабря приостановление въезда иностранных граждан из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в Великобритании. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

Как сообщал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заверили, что отечественные вакцины от коронавирусной инфекции эффективны против мутаций COVID-19.

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