Попова: российские вакцины эффективны против мутаций COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5fc9ede-4698-11eb-8553-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны против мутаций COVID-19. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы посмотрели на конструкции вакцин, которые сегодня есть в Российской Федерации, и абсолютно точно увидели, что эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим, — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

19 декабря британские учёные заявили о выявлении нового штамма коронавируса. Он может распространяться быстрее известных разновидностей вируса. Власти Великобритании считают, что резкий рост заражений в Лондоне связан с этим новым штаммом. С полуночи 16 декабря британскую столицу перевели на максимальный уровень ограничений, а с 23 декабря почти вся территория юго-востока Англии также оказалась под максимальными ограничениями.

Как писал NEWS.ru, российские власти определятся с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавирусной инфекции в Великобритании, как только получат полную информацию о ней, заявила Попова. Было принято решение приостановить воздушное сообщение с Великобританией. В России на данный момент не обнаружено нового британского штамма вируса. Мутации, которые претерпел вирус в королевстве, не являются чем-то необычным или неожиданным, подчеркнула глава Роспотребнадзора.