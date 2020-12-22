Попова сообщила, что в РФ не обнаружили нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/dc95190a-445c-11eb-a56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На территории России на данный момент не обнаружено нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в Великобритании. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За последние несколько дней более 20 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена.

По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Как отметила глава Роспотребнадзора, мутации, обнаруженные в королевстве, не являются чем-то необычным или же неожиданным. Попова подчеркнула, что в числе биологических образцов, исследованных в РФ, при плотном мониторинге нового штамма обнаружено не было.

Российские тест-системы могут выявлять мутировавший штамм коронавируса. К тому же, в России началась разработка специальной тест-системы, способной выявлять новую мутацию коронавируса, — цитирует Попову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России по состоянию на 21 декабря обнаружено 1424 мутации коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора.