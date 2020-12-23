Попова оценила вероятность новых мер из-за «британского» штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb3df9be-4535-11eb-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия определится с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавируса в Великобритании, как только будет иметь всю информацию о ней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Если говорить о новом варианте вируса, мы очень внимательно следим за реакцией ЕС. Пока она не озвучена, хотя мы знаем, что совещания ведутся в течение нескольких дней, следим за комментариями и реакциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского бюро ВОЗ, — цитирует ТАСС Попову.

Главный государственный санитарный врач РФ добавила, что пока в Европе идёт обсуждение создавшейся ситуации, в России было принято решение приостановить воздушное сообщение с Великобританией.

Как только будет полное понимание ситуации, мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем, — подчеркнула Попова.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Попова заявила, что на территории России на данный момент не обнаружено нового, британского штамма коронавируса. При этом она отметила, что мутации, обнаруженные в королевстве, не являются чем-то необычным или же неожиданным.

За последние несколько дней около 50 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с новым штаммом коронавируса. Учёные сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас этот штамм доминирует в британской столице.