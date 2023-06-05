Военный эксперт перечислил основные направления контрнаступления ВСУ Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали контрнаступление и ведут разведку боем

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление, которое неоднократно анонсировала Украина, началось, считает военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Радио 1» он указал, что активность ВСУ на Угледарском, Запорожском и Краснолиманском направлениях проявляется в основном в виде разведки боем.

По всей протяженности линии соприкосновения идут боевые действия. В основном, это разведка боем, которая проводится украинскими подразделениями с целью нащупать наиболее слабые места в нашей обороне, затем вклиниться и попытаться развить наступление. Это говорит о том, что контрнаступление, о котором киевский режим достаточно давно говорил, началось, — считает Кнутов.

По его словам, основными участками являются Угледарское, Запорожское и Краснолиманское направления, где атаки ВСУ были отбиты российскими войсками. Как предположил эксперт, диверсии в Белгородской области РФ были отвлекающим маневром и совершались с расчетом, чтобы туда перевели резервы, позволив противнику получить преимущество на других направлениях.

На Артемовском направлении мы занимаем активную оборону, держим фланги и стараемся не допустить противника до того, чтобы он мог занять плацдарм на окраине города и в последующем развить наступление. На сегодняшний день атаки противника отбиваются, — отметил аналитик.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков предположил, что части ВСУ начали контрнаступление, при котором действия в направлении Белгорода были отвлекающим маневром, а основным направлением стал район города Угледар и соседний стык запорожского и донецкого участков фронта.