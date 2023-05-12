Военный эксперт назвал контрнаступление темой торга Киева с Западом Полковник запаса Кошкин предположил, что контрнаступление станет темой торга Киева с Западом

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина может превратить свое возможное контрнаступление на Россию в предмет для торговли с Западом, считает военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru он высказал мнение, что в Киеве есть осознание управляемости своими действиями извне.

Что Украина может получить с этого наступления? Сейчас Украина ничего от этого не имеет, и к ним пришло осознание, что они будут наступать в чьих-то интересах. Раз так, то они требуют поставить им все, что они просят. На это им говорят, что всего и так достаточно, — тогда и начинаются эти препирательства, — отметил эксперт.

Он считает, что предметом сделки могли бы стать гарантии ускоренного вступления Украины в НАТО в обмен на организованное наступление. Однако, по мнению аналитика, Киев в любом случае не готов к проведению серьезной военной операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости отложить контрнаступление, так как ВСУ нужно больше западной военной помощи, а также времени для подготовки.

Между тем, Минобороны России опровергло сообщения ряда военных корреспондентов о прорывах 12 мая российской обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.