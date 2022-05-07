Военные на «Азовстали» могут использовать автономный дизель-генератор Власти ДНР: силовики на «Азовстали» могут использовать автономный дизель-генератор

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военные, которых заблокировали на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, возможно, используют автономный дизель-генератор и спутниковую связь, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. В беседе с РИА Новости он заявил, что силовики хорошо экипированы.

Cкорее всего, они пользуются автономными источниками питания. Это автономные дизель-генераторы достаточно большой мощности. И можно говорить о том, что они используют связь не только GSM, но и спутниковую связь, — сказал он.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала военной операции на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, за исключением промышленной зоны, после чего глава государства распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным.

Последние несколько дней с территории завода «Азовсталь» проходит эвакуация гражданских лиц. Так, 6 мая с металлургического комбината вышел 51 человек, среди них 11 детей.