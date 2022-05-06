С «Азовстали» в Мариуполе эвакуированы 50 человек

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Эвакуация с завода «Азовсталь» в Мариуполе по состоянию на 6 мая окончена. Всего эвакуированы 50 человек, сообщает ТАСС.

В числе эвакуированных — 11 детей. Первый автобус отправился в сторону Безыменного к пункту временного размещения беженцев в 18:00, последний — в 21:00, транспорт сопровождают военные.

Эвакуация гражданского населения продолжится 7 мая, уточняет Минобороны РФ. За прошедшие сутки без участия киевских властей и несмотря на создаваемые ими препятствия из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2449 детей. Всего с начала спецоперации российскую границу пересекли 1 147 374 человека, из которых 203 799 — дети.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к организации «Врачи без границ» (MSF) с просьбой помочь эвакуировать своих военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Вице-премьер страны Ирина Верещук направила письмо главе MSF на Украине Мишелю-Оливье Лашарите.