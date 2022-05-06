Украина попросила «Врачей без границ» эвакуировать «азовцев» с «Азовстали»

Фото Oleksii Kovalyovukrinform/Keystone Press Agency

Украина обратилась к организации «Врачи без границ» (MSF) с просьбой помочь эвакуировать своих военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных Украине территорий. Вице-премьер страны Ирина Верещук направила письмо главе MSF на Украине Мишелю-Оливье Лашарите.

В своём письме она отметила, что окружённые в «Азовстали» украинские военные находятся в тяжёлом состоянии, у них нет доступа к медицинским препаратам, их физическое и психологическое здоровье ухудшается.

Она просит сформировать миссию для эвакуации украинских бойцов, оценить их состояние, собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся, и оказать медицинскую помощь.

Ранее немецкое издание Spiegel удалило со своего информресурса ролик Reuters под названием «Я думала, что я не выживу» с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали». В журнале отметили, что в видеозаписи «выявлены несоответствия в содержании».