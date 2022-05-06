Spiegel удалил видео с показаниями эвакуированной с «Азовстали» украинки

Фото Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Немецкое издание Spiegel удалило со своего информресурса ролик под названием «Я думала, что я не выживу» с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, эвакуированной при помощи российских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. В СМИ пояснили, что видео, распространённое Reuters, имело «выявленные несоответствия в содержании».

Мы временно удалили видео со страницы из-за несоответствий содержания, которые были выявлены впоследствии. Spiegel получил видеоматериал от информационного агентства Reuters и сейчас выясняет с ним этот вопрос. Затем мы опубликуем новые результаты здесь, — говорится в сообщении.

О каких несоответствиях идёт речь, в издании не пояснили. На странице осталась лишь фотография Усмановой у автобуса, на котором её и других мирных жителей вывозили с территории завода.

Ранее представители штаба операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что националисты могут удерживать ещё более 200 гражданских в подземных помещениях предприятия. По их словам, ситуация на комбинате остаётся сложной.