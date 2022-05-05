Националисты в Мариуполе могут удерживать ещё более 200 мирных граждан в подземных помещениях под металлургическим комбинатом «Азовсталь». Ситуация там остаётся сложной, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.
В подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков, — заявил представитель штаба.
Он добавил, что положение дел остаётся таким даже после успешной реализации 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента России по вызволению с территории комбината более сотни мирных жителей Мариуполя.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц, которые находятся в подземных сооружениях предприятия, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.