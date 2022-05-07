В ДНР заявили о присутствии на «Азовстали» иностранных старших офицеров

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

↵Старшие офицеры как минимум из трёх зарубежных государств могут находиться на территории мариупольского завода «Азовсталь», заблокированного российскими войсками и силами Донецкой Народной Республики. Об их присутствии там рассказывают пленные националисты и покинувшие предприятие гражданские лица, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами «азовцы», и те, кто попал в плен, <...> и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов, — сказал он.

Представитель властей ДНР добавил, что о присутствии офицеров иностранцев косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать находящихся на заводе боевиков, а также «попытки договориться» руководства других стран. В качестве примера собеседник агентства привёл частые звонки французского президента Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.

Гагин добавил, что на «Азовстали» могут находиться старшие офицеры по меньшей мере из трёх стран — Франции, Великобритании и США.

Ранее украинские власти обратились к организации «Врачи без границ» (MSF) с просьбой помочь эвакуировать своих военных с завода «Азовсталь». В Киеве заявили, что они находятся в тяжёлом состоянии, их физическое и психологическое здоровье ухудшается и при этом они лишены доступа к медицинским препаратам.