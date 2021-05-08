Военные Франции поддержали обращение к Макрону о «распаде» страны

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Туристы, сделавшие прививку от коронавируса, с 10 мая могут въезжать на Кипр без ограничений. Им также не придётся проходить тестирование и уходить на обязательный карантин, сообщает Cyprus Mail.

Кроме россиян послабления коснулись граждан Евросоюза, Украины, Белоруссии, Армении и ряда других стран. Доказательством сделанной прививки послужит свидетельство о вакцинации. Причём учитываются не только использованные препараты, одобренные европейским регулятором, но...