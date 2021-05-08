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Европа

Военные Франции поддержали обращение к Макрону о «распаде» страны

05:11, 10 мая 2021
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о «распаде» страны. Под письмом, размещённом в издании Valeurs actuelles, уже подписалось более 40 тысяч человек.

Неназванные представители армии в своём письме указали, власти страны в последние недели попирали честь пожилых военнослужащих, подписавших первое обращение.

Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают её очевидное падение, — отметили они.

Действующие военнослужащие назвали своей задачей рассказывать правду из любви к Франции.

Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщённость сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и её истории становится нормой, — поясняется в письме.

В апреле 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, призвали президента Эммануэля Макрона «защитить патриотизм».

Ранее стало известно, что власть во Франции достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя в безопасности, заявила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. При этом она отметила, что не считает такое плачевное положение дел неизбежным.

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