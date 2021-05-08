Военные Франции поддержали обращение к Макрону о «распаде» страны

Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о «распаде» страны. Под письмом, размещённом в издании Valeurs actuelles, уже подписалось более 40 тысяч человек.
Неназванные представители армии в своём письме
Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают её очевидное падение, — отметили они.
Действующие военнослужащие назвали своей задачей рассказывать правду из любви к Франции.
Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщённость сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и её истории становится нормой, — поясняется в письме.
В апреле 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, призвали президента Эммануэля Макрона «защитить патриотизм».
Ранее стало известно, что власть во Франции достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя в безопасности, заявила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. При этом она отметила, что не считает такое плачевное положение дел неизбежным.